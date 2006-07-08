Омельченко пошел на встречу с Януковичем и Морозом

Бывший мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что коалиция Партии регионов, СПУ и КПУ будет устойчивой при присоединении блока «Наша Украина».

Такое мнение высказал О.ОМЕЛЬЧЕНКО в эксклюзивном комментарии агентству УНИАН.

«Я не представляю такой ситуации, как пропрезидентская партия и ее фракция в парламенте окажутся в оппозиции парламентскому большинству, от которого избраны председатель Верховной Рады и руководитель правительства», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его мнению, наиболее оптимальной оппозицией был бы Блок Юлии Тимошенко и его фракция в парламенте. «У БЮТ есть своя идеология, своя политика и свое видение. К тому же БЮТ получил большинство голосов (на выборах 26 марта – УНИАН) среди тех политических сил, которые формировали демократическую коалицию», - пояснил он.

Вместе с тем, бывший мэр Киева назвал общей особенностью двух коалиций (Партия регионов-СПУ-КПУ и «Наша Украина»-БЮТ-СПУ), что «золотая акция» в обоих случаях принадлежала Социалистической партии Украины.

По мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, Коалиция демократических сил («Наша Украина»-БЮТ-СПУ) распалась из-за «политического и морального распада партии «Народный Союз Наша Украина». «Главная причина - в полном политическом и моральном распаде НСНУ, который имеет таких лидеров, как Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Юрий ЕХАНУРОВ, Петр ПОРОШЕНКО, Николай МАРТЫНЕНКО и много других. Виктору ЮЩЕНКО как почетному председателю этой партии было очень сложно координировать то, что происходило», - убежден А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Экс-мэр Киева А.ОМЕЛЬЧЕНКО принимает участие во Всеукраинском форуме депутатов всех уровней от Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве.