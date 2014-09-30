Боевики и «русские казаки» воюют между собой за трассу Дебальцево-Антрацит
18:04, 30 сентября 2014Армия
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Террористы и «русские казаки» ведут между собой боевые действия за контроль над дорогой Дебальцево-Антрацит.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте Информационно-аналитический центр Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«Не прекращаются боевые столкновения между террористами и российскими казачьими отрядами Козицина. Столкновения происходят за контроль автодороги Дебальцево-Антрацит», - говорится в сообщении.
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«М 03 соединяет территории террористов из Ростовом-на-Дону. Эта дорога имеет самый интенсивный траффик, а поэтому блокпосты на трассе – самые доходные места в регионе. Именно поэтому местные бандиты пытаются потеснить приезжих из России казаков», - отмечает СНБО.
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