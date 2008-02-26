Минюст “обязал” Ющенко объявить досрочные выборы

Президент Украины получит юридические основания подписать указ о досрочном прекращении полномочий парламента, если Верховная Рада Украины на протяжении тридцати дней не возобновит свою работу.

Об этом сказал министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, комментируя по просьбе УНИАН заявления о возможности досрочных выборов.

М.Онищук напомнил, что в указе Президента “О назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в связи с неполномочностью Верховной Рады Украины и досрочным прекращением ее полномочий” от 5 июня 2007 года нет ссылки на 90 статью Конституции Украины, в которой запрещается прекращение полномочий парламента на протяжении года после досрочных выборов. “Потребность в проведении досрочных выборов была обусловлена внутренне парламентскими факторами – парламент стал не полномочным, следовательно Президент не реализовал тогда свое право относительно прекращения полномочий парламента, предусмотренное в 90 статье Конституции”, - заметил министр.

По его словам, из-за этого парламент не может воспользоваться конституционным иммунитетом, определенным в 90 статье. “У Президента была только обязанность, а не право назначить новые выборы, поскольку сам парламент привел себя в состояние неполномочности”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что 13 февраля начался отсчет 30-дневного срока, который может привести к объявлению досрочных выборов по причине недееспособности парламента.

Справка УНИАН. Статья 90 Конституции Украины определяет, что Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если, среди прочего, на протяжении тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Эта же статья предусматривает, что полномочия Верховной Рады Украины, которая избрана на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины предыдущего созыва, не могут быть прекращены на протяжении одного года со дня ее избрания.