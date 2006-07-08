Финалистам ЧМ 2006 не разрешили тренироваться на стадионе

Организаторы чемпионата мира по футболу в Германии отказали сборным Франции и Италии в тренировках на олимпийском стадионе в Берлине, где 9 июля пройдет финал турнира, передает BBC News.

Причиной отказа стал сильный дождь, прошедший в немецкой столице. По мнению представителей оргкомитета, после тренировок на намокшем поле газон может быть испорчен.

Обеим командам придется тренироваться на своих базах. Примечательно, что ни итальянцы, ни французы во время чемпионата мира на олимпийском стадионе в Берлине не провели ни одного матча.

Организаторы ЧМ-2006 стремились избежать повторения ситуации 1974 года, когда финал чемпионата мира во Франкфурте между сборными ФРГ и Польши проходил на поле, которое больше напоминало болото. Тогда немцы выиграли со счетом 1:0, а поляки заявили, что в их поражении были виноваты погодные условия.

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