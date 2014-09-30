Все желающие студенты и преподаватели из Донетчины смогут переехать к новому месту дислокации вузов

22:08, 30 сентября 2014
Политика
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Председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута заверяет, что все желающие студенты и преподаватели из Донецкого региона смогут переехать к новому месту дислокации вузов.

студенты аудитория / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом губернатор заявил сегодня на встрече со студентами Мариупольского государственного университета, отвечая на вопросы о вынужденном переезде ряда донецких высших учебных заведений в другие регионы Украины.

«Мы делаем все возможное, чтобы все желающие студенты и преподаватели смогли переехать к новому месту дислокации вузов. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы там их проживание было бесплатным, чтобы преподаватели своевременно получали зарплаты, а студенты – стипендии», - заявил губернатор.

Как сообщал УНИАН, по информации министра образования и науки Сергея Квита, Донецкий национальный университет будет переведен в Винницу.

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