"Министр образования ДНР" связан с донецкими бизнесменами и "Семьей" Януковича - СМИ
"Министр образования ДНР" Игорь Костенок работает в структурах, связанных с Ринатом Ахметовым, Игорем Гуменюком и так называемой "Семьей" экс-президента Виктора Януковича.
Костенок вошел в "правительство ДНР" за несколько дней до отставки гражданина России Александра Бородая с должности "премьера ДНР" и назначения Александра Захарченко, который подписал "Минский протокол".
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Об этом говорится в расследовании INSIDER.
"Министр образования ДНР" числится и.о. директора "Тенопарка "Углемаш", 20% которого принадлежит заводам Рината Ахметова.
Также "министр образования ДНР" является партнером депутата Донецкого горсовета Ивана Гветадзе в фирме "ММЦ" Донбасс ".
"В мае 2012 года Forbes писал, что в 90-х годах Иван Гветадзе вместе с убитым в 1996 году предпринимателем Александром Шведченком финансировали футбольный клуб "Шахтер". По информации издания, именно они предложили стать хозяином клуба директору легендарной фирмы "Люкс" Ахатя Брагина, также известном, как Алик Грек", - говорится в статье.
Кроме того, Костенок работал замдиректора "Донецкого регионального центра по инвестициям", который возглавляет Александр Гуменюк - брат бизнесмена Игоря Гуменюка.
Как известно, в прошлом году компания Гуменюка "Энергоинвест Холдинг" приватизировала 60% акций государственной энергогенерирующей компании "Донбассэнерго". Ранее в схемах поставки угля на "Донбассэнерго" принимала участие ассоциация "ДРФЦ", которую связывают со старшим сыном экс-президента Александром Януковичем.
Также Костенок был соучредителем донецкой общественной организации "Европейский выбор". Вместе с ним в составе учредителей были Эдуард Бондаренко, нынешний директор "Донбассэнерго", и Вадим Бондаренко, советник экс-министра доходов Александра Клименко, которого также относили к условной группе "Семья" Виктора Януковича.
Ранее INSIDER писал, что "премьер ДНР" Александр Захарченко работал в структурах, связанных с ближайшим окружением Рината Ахметова.