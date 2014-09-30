"Министр образования ДНР" связан с донецкими бизнесменами и "Семьей" Януковича - СМИ

Костенок вошел в "правительство ДНР" за несколько дней до отставки гражданина России Александра Бородая с должности "премьера ДНР" и назначения Александра Захарченко, который подписал "Минский протокол".

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Об этом говорится в расследовании INSIDER.

"Министр образования ДНР" числится и.о. директора "Тенопарка "Углемаш", 20% которого принадлежит заводам Рината Ахметова.

Также "министр образования ДНР" является партнером депутата Донецкого горсовета Ивана Гветадзе в фирме "ММЦ" Донбасс ".

"В мае 2012 года Forbes писал, что в 90-х годах Иван Гветадзе вместе с убитым в 1996 году предпринимателем Александром Шведченком финансировали футбольный клуб "Шахтер". По информации издания, именно они предложили стать хозяином клуба директору легендарной фирмы "Люкс" Ахатя Брагина, также известном, как Алик Грек", - говорится в статье.

Кроме того, Костенок работал замдиректора "Донецкого регионального центра по инвестициям", который возглавляет Александр Гуменюк - брат бизнесмена Игоря Гуменюка.

Как известно, в прошлом году компания Гуменюка "Энергоинвест Холдинг" приватизировала 60% акций государственной энергогенерирующей компании "Донбассэнерго". Ранее в схемах поставки угля на "Донбассэнерго" принимала участие ассоциация "ДРФЦ", которую связывают со старшим сыном экс-президента Александром Януковичем.

Также Костенок был соучредителем донецкой общественной организации "Европейский выбор". Вместе с ним в составе учредителей были Эдуард Бондаренко, нынешний директор "Донбассэнерго", и Вадим Бондаренко, советник экс-министра доходов Александра Клименко, которого также относили к условной группе "Семья" Виктора Януковича.

Ранее INSIDER писал, что "премьер ДНР" Александр Захарченко работал в структурах, связанных с ближайшим окружением Рината Ахметова.