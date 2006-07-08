БЮТ не даст изнасиловать Украину

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее блок будет либо в оппозиции к новой парламентской коалиции, либо будет принимать участие в досрочных парламентских выборах. Об этом она сказала вчера в эфире телеканала ICTV.

«Мы будем либо в оппозиции, либо, если закон, Конституция, право это позволят, мы будем, безусловно, за то, чтобы были проведены досрочные выборы”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она также подчеркнула, что ее команда “не даст так спокойно изнасиловать Украину”.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сегодня многие люди в обществе видят досрочные выборы в Верховную Раду как единственный выход. “Другой вариант – это закрепить этот хаос, это болото, эту абсолютную недееспособность на 5 лет”, - сказала лидер БЮТ. Она подчеркнула, что Верховная Рада на сегодняшний день политически полулегитимная, поскольку она нарушила свое слово, данное людям, которые не ожидали объединения в коалицию с Партией регионов ни от социалистов, ни от коммунистов. “Я хочу просто спросить: когда шли на выборы, почему Социалистическая партия, когда шла к людям, которые их поддерживают, почему не говорили, что они будут создавать не демократическую коалицию, а коалицию с Януковичем?.. Почему Коммунистическая партия долго рассказывала, что пришли в парламент олигархи, – они между собой борются, – а теперь стали на одну сторону с олигархами?..” – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер БЮТ прогнозирует, что вновь созданная коалиция не будет долговременной. “Объединить не родственные вещи – коммунизм и такие махровые кланы – в одну команду, собственно, создать коалицию "Коммунисты, социалисты и братки" – это долго не протянет. Потому что страна почувствует фальшь и почувствует абсолютное отсутствие каких-либо стратегических вещей”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она также считает, что новая коалиция “замешена на чрезвычайно больших интересах, на достаточно сильной геополитической линии и на очень больших деньгах – потому она так быстро произошла”.

Лидер БЮТ также против широкой коалиции – это, по ее словам, “широкая могила демократии, это широкая могила для суверенитета Украины. И поэтому никаких "широких коалиций" наша политическая сила абсолютно не будет разделять”.

“Мы либо в оппозиции, причем в честной оппозиции – не виляя хвостами то направо, то налево, либо мы будем действительно бороться на новых выборах за то, чтобы люди поняли, что новые выборы – это новый шанс очиститься, зная уже истинное лицо политиков”, - еще раз подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Относительно процесса создания демократической коалиции она отметила, что это была борьба за сохранение направления развития и реформирования Украины. “И большие силы абсолютно с этим не соглашались – и с европейским выбором, и с нашей суверенностью, которую нужно закрепить, и с тем, что деньги уже не будут больше зарабатывать от политики, – поэтому так боялись моей кандидатуры”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что во время коалиционных переговоров ради создания демократической коалиции ее блок уступил “все, даже невозможное”. “Иногда наши уступки уже граничили даже с потерей здравого смысла. Но мы сделали все”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Мы прошли это и вышли непосредственно к голосованию в парламенте. И потом – этот позор, распад, отчаяние...”, - сказала лидер БЮТ.