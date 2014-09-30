На Львовщине семьям погибших в зоне АТО уже выплачено более 20 миллионов

Об этом сообщили УНИАН во Львовском областном военном комиссариате.

Как отмечается в сообщении, областной военный комиссариат обеспечил выплату единовременной денежной помощи в размере 609 тыс. грн каждой семье. Документы на выплату средств еще для 30 семей находятся на рассмотрении в Департаменте финансов Министерства обороны Украины.

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Выплата помощи будет осуществлена после принятия соответствующего решения и поступления финансирования.

Справка УНИАН. Согласно постановлению Кабмина № 975 от 25 декабря 2013 года, семьи военных, погибших в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, могут претендовать на единовременную страховую выплату из госбюджета в размере 500 прожиточных минимумов (прожиточный минимум - 1218 гривень для трудоспособных лиц).