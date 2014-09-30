Эксперт: практика лишения гражданства за поддержку терроризма приобретает актуальность в мире

Об этом заявил эксперт Института законодательства Верховной Рады Украины, профессор Валерий Воротин, комментируя инициативу Всеукраинского объединения „Свобода” о лишении украинского гражданства лиц, поддерживающих сепаратизм и проводят антиукраинскую деятельность.

“Если человек всей своей деятельностью отрицает само существование государства, гражданином которого он является, или совершает действия, направленные против ее территориальной целостности, независимости и безопасности, то он точно не отождествляет себя с этим государством и сам разрушает юридическую связь между собой и государством, которая и называется гражданством. И следовательно такой человек своими действиями сам дает государству основания для лишения гражданства”, - считает Воротин.

По его словам, практика лишения гражданства за террористические действия приобретает все большую актуальность в мире из-за растущей угрозы терроризма.

“Например, в Германии сейчас серьезно рассматривают возможность лишать гражданства тех, кто отправляется в Сирию или Ирак участвовать в боевых действиях на стороне так называемой „Исламской республики”, которая признана террористической группировкой. Поскольку так называемые ДНР и ЛНВ в Украине тоже признаны террористическими организациями, то их сторонники автоматически становятся пособниками терроризма, следовательно, могут быть лишены гражданства”, - подчеркнул Воротин.

Как сообщалось, ВО „Свобода” выступила с инициативой лишать украинского гражданства тех жителей страны, которые поддерживают или поддерживали сепаратизм, проводят антиукраинскую деятельность и пропаганду. По словам лидера политической силы Олега Тягнибока, который считает лишение гражданства продолжением люстрации, такое требование прописано в программе „Свободы” как один из пунктов повышения уровня национальной безопасности.