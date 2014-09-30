Эксперт: практика лишения гражданства за поддержку терроризма приобретает актуальность в мире
После внесения соответствующих изменений в украинское законодательство, человек может быть лишен гражданства своей страны, если совершает преступления против нее или поддерживает терроризм.
Об этом заявил эксперт Института законодательства Верховной Рады Украины, профессор Валерий Воротин, комментируя инициативу Всеукраинского объединения „Свобода” о лишении украинского гражданства лиц, поддерживающих сепаратизм и проводят антиукраинскую деятельность.
“Если человек всей своей деятельностью отрицает само существование государства, гражданином которого он является, или совершает действия, направленные против ее территориальной целостности, независимости и безопасности, то он точно не отождествляет себя с этим государством и сам разрушает юридическую связь между собой и государством, которая и называется гражданством. И следовательно такой человек своими действиями сам дает государству основания для лишения гражданства”, - считает Воротин.
По его словам, практика лишения гражданства за террористические действия приобретает все большую актуальность в мире из-за растущей угрозы терроризма.
“Например, в Германии сейчас серьезно рассматривают возможность лишать гражданства тех, кто отправляется в Сирию или Ирак участвовать в боевых действиях на стороне так называемой „Исламской республики”, которая признана террористической группировкой. Поскольку так называемые ДНР и ЛНВ в Украине тоже признаны террористическими организациями, то их сторонники автоматически становятся пособниками терроризма, следовательно, могут быть лишены гражданства”, - подчеркнул Воротин.
Как сообщалось, ВО „Свобода” выступила с инициативой лишать украинского гражданства тех жителей страны, которые поддерживают или поддерживали сепаратизм, проводят антиукраинскую деятельность и пропаганду. По словам лидера политической силы Олега Тягнибока, который считает лишение гражданства продолжением люстрации, такое требование прописано в программе „Свободы” как один из пунктов повышения уровня национальной безопасности.