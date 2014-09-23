Янукович переоформил свой авиапарк на фирму в офшорной зоне

Как сообщает ТСН.ua., самолет и вертолеты исчезли с украинского реестра, где еще в начале года эти 3 машины значились за фирмой "Центравиа".

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После бегства Виктора Януковича его самолет видели на вип-площадке московского аэропорта "Внуково". Там он и сейчас.

При этом бывший президент путает следы, именно 30 июня президентский "Фалькон" меняет регистрацию, а 18 июля, переименовываются и вертолеты. С тех пор авиапарк прописан уже не в Украине, а на британском острове Мэн, который является известным офшором.

Владельцем украинского авиапарка теперь значится не "Центравиа", а фиктивная фирма "Бутик авиэйшн лимитед", зарегистрированная в доме на окраине столицы острова - городе Дуглас. Из учредительных документов фирмы стало известно, что компанию создали лишь 24 апреля. Основали ее Дебора Лин Хаммонд и Николь Хьюсон. Обе женщины работают в фирме, которая учит богатых клиентов уклоняться от уплаты налогов.

Таким образом выяснилось, что Виктор Янукович не продавал свой авиапарк, а наоборот переоформил его на оффшорную компанию, чтобы правоохранителям сложнее было отыскать и конфисковать имущество.