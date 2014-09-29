”Айдар” освободил чиновника Луганского горсовета, задержанного по подозрению в сотрудничестве с «ЛНР»

22:41, 29 сентября 2014
Политика
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Батальон ”Айдар” сегодня, 29 сентября, освободил заместителя начальника департамента Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики и работы с депутатами Александра Савенко.

/ 5 канал

Как сообщили УНИАН родственники Савенко, после дачи показаний он был выпущен на свободу.

Они добавили, что Савенко чувствует себя хорошо, он в порядке.

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Как сообщал УНИАН, батальон ”Айдар” 25 сентября задержал заместителя начальника департамента Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики и работы с депутатами Савенко по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией «Луганская народная республика».

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