”Айдар” освободил чиновника Луганского горсовета, задержанного по подозрению в сотрудничестве с «ЛНР»
22:41, 29 сентября 2014Политика
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Батальон ”Айдар” сегодня, 29 сентября, освободил заместителя начальника департамента Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики и работы с депутатами Александра Савенко.
”Айдар” освободил чиновника Луганского горсовета, задержанного по подозрению в сотрудничестве с «ЛНР» / 5 канал
Как сообщили УНИАН родственники Савенко, после дачи показаний он был выпущен на свободу.
Они добавили, что Савенко чувствует себя хорошо, он в порядке.
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Как сообщал УНИАН, батальон ”Айдар” 25 сентября задержал заместителя начальника департамента Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики и работы с депутатами Савенко по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией «Луганская народная республика».
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