”Айдар” освободил чиновника Луганского горсовета, задержанного по подозрению в сотрудничестве с «ЛНР»

Как сообщили УНИАН родственники Савенко, после дачи показаний он был выпущен на свободу.

Они добавили, что Савенко чувствует себя хорошо, он в порядке.

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Как сообщал УНИАН, батальон ”Айдар” 25 сентября задержал заместителя начальника департамента Луганского городского совета по вопросам внутренней и информационной политики и работы с депутатами Савенко по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией «Луганская народная республика».