В Киеве можно будет купить куклу от Юлии Тимошенко

17-23 июля в Киеве в рамках благотворительной акции "Подари ребенку будущее" пройдет выставка кукол, созданных представителями украинской и российской элиты. Организатор выставки -кризисный центр социальной помощи "Служба спасения детей"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе олимпийской чемпионки, руководителя детских спортивных центров "Студия Серебрянских" Екатерины СЕРЕБРЯНСКОЙ. "Участникам акции было предложено создать интересный наряд для куклы, вдохнуть в нее жизнь, индивидуальность, проявив при этом всевозможные мастерство и фантазию", сообщает пресс-служба Е.СЕРЕБРЯНСКОЙ.

Одевать кукол будут супруга Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, народный депутат, член БЮТ Николай ТОМЕНКО, украинский дизайнер Лилия ПУСТОВИТ, певица, народный депутат от «Нашей Укрины» Руслана ЛЫЖИЧКО, певицы Ирина БИЛЫК и Верка СЕРДЮЧКА (Андрей ДАНИЛКО), группа "Океан Эльзы", российские актеры Федор БОНДАРЧУК, Евгений МИРОНОВ и многие другие.

Посетители выставки смогут не только оценить мастерство и вкус знаменитостей, но и сделать благотворительные взносы - в залах будут установлены боксы для пожертвований. Завершится выставка торжественным вечером и аукционом эксклюзивных кукол, средства от которого будут переданы в "Службу спасения детей" для строительства дома для детей-сирот.

Выставка состоится в Галерее DaVinci (Бизнес-центр Леонардо).