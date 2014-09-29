Кремль не хочет давать выход к морю бандитскому режиму "ДНР" и "ЛНР" - журналист

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал в Facebook о деталях переговоров с Россией о мире на Донбассе, которые ему сообщил информированный источник.

"По данным источника, Украина не отдаст Мариуполь в любом случае. Этот вопрос даже не обсуждается. Есть объекты, вокруг которых идут переговоры. В любом случае переговоры вступят в силу, только если российские наемники и российские войска начнут выполнять условия перемирия. Если условия, которые в Минске обязалась выполнять РФ, выполнены не будут, война будет продолжаться", – пишет Бутусов.

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Однако, по словам журналиста, "самый циничный" поступок представителей Кремля в том, что Россия по своей инициативе хочет вернуть под контроль Украины Новоазовск.

"Кремль не хочет давать выход к морю бандитскому режиму "ДНР" и "ЛНР", чтобы эта черная контрабандная дыра на границе с РФ не создавала проблемы им самим. То есть Путин прекрасно понимает, какой гадюшник он устроил на Донбассе и какие подонки там станут властью. Поэтому он не хочет давать им выход к морю и возможности строить самостоятельные контрабандные потоки", – считает журналист.