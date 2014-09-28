В МИД России подтвердили, что на Донбассе воюют ее граждане

Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg, передает ИТАР-ТАСС.

"Там много добровольцев, многие из них россияне", – сообщил глава российского МИД.

По его словам, Россия никогда не отрицала, что на Донбассе воюют ее граждане.

Читайте такжеРоссия подтвердила участие военных в контактной группе на Востоке - BBC"Был эпизод, когда БТР российской армии оказался на украинской территории... Но вопрос не в том, кто сражается, какая страна посылает помощь кому. Если концентрироваться на этом, то мы будем дискутировать вечно", – добавил политик.

Напомним, вчера на заседании Генассамблеи ООН Лавров предложил принять Декларацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, о непризнании госпереворотов как метода смены власти.