В МИД России подтвердили, что на Донбассе воюют ее граждане
Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что на востоке Украины воюют граждане России.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Bloomberg, передает ИТАР-ТАСС.
"Там много добровольцев, многие из них россияне", – сообщил глава российского МИД.
По его словам, Россия никогда не отрицала, что на Донбассе воюют ее граждане.
Читайте такжеРоссия подтвердила участие военных в контактной группе на Востоке - BBC"Был эпизод, когда БТР российской армии оказался на украинской территории... Но вопрос не в том, кто сражается, какая страна посылает помощь кому. Если концентрироваться на этом, то мы будем дискутировать вечно", – добавил политик.
Напомним, вчера на заседании Генассамблеи ООН Лавров предложил принять Декларацию о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, о непризнании госпереворотов как метода смены власти.