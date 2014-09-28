На заседании Генассамблеи ООН глава МИД РФ предложил запретить признание революций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предложил принять декларацию Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, о непризнании госпереворотов как метода смены власти.

Это предложение он озвучил, выступая на 69-ой сессии ГА ООН, передает ИТАР-ТАСС.

"В качестве условия установления дипломатических отношений с Советским Союзом в 1933 году правительство Соединенных Штатов потребовало от Москвы гарантий невмешательства во внутренние дела США, обязательств не совершать какие-либо действия с целью изменения политического и социального строя Америки", - подчеркнул министр.

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По словам Лаврова, такие гарантии были закреплены на основе взаимности. "Возможно, есть смысл вернуться к этой теме и воспроизвести тогдашнее требование американского правительства в универсальном масштабе", - отметил он.

"Почему бы не принять декларацию Генассамблеи о недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных государств, о непризнании госпереворотов как метода смены власти? - задался вопросом министр. - Пора полностью исключить из международного общения попытки незаконного давления одних государств на другие", - заявил глава МИД РФ.