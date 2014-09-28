Генсек ООН призвал Россию способствовать прекращению огня на Донбассе

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун провел встречу в Нью-Йорке с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Пан Ги Мун призвал Россию использовать все ее влияние для обеспечения устойчивого режима прекращения огня на востоке Украины. Он проинформировал Лаврова о том, что как генеральный секретарь Объединенных Наций он лично продолжит участвовать в переговорах с мировыми лидерами для мирного урегулирования этого кризиса, передает Голос Америки.

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Между тем, выступая в субботу на Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров в очередной раз обвинил США и Евросоюз в содействии «государственному перевороту» в Украине, в оправдании любых силовых действий новых «киевских властей», в замалчивании размеров гуманитарной катастрофы на востоке Украины.

Генеральный секретарь и министр иностранных дел согласились с необходимостью всеобъемлющего политического решения по Сирии. При этом генсек ООН призвал Россию повысить уровень ее взаимодействия с ключевыми партнерами, от которых зависит разрешение сирийского кризиса.

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Пан Ги Мун и Сергей Лавров также обсудили иранскую ядерную проблему, при этом признав необходимость более гибкого подхода к переговорам. Генеральный секретарь также приветствовал участие России в работе по снижению напряженности на Корейском полуострове. Генсек ООН и глава МИД РФ обменялись мнениями относительно состояния шестисторонних переговоров по корейскому вопросу.