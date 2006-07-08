Сегодня определится владелец бронзовых медалей ЧМ 2006

Матч за бронзовые медали Чемпионата мира по футболу 2006 года пройдет сегодня в Штутгарте.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», хозяева соревнований – немецкие футболисты - сыграют со сборной Португалии.

В сборной Германии получивший травму полузащитник Михаэль БАЛЛАК передаст капитанскую повязку вратарю Оливеру КАНУ. Во всех предыдущих встречах Чемпионата ворота немецкой команды защищал Йенс ЛЕМАНН. О.КАНН сменит его лишь в матче за третье место.