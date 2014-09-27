Украине нужно еще 7,5 млрд куб. м газа, чтобы пережить зиму - "Газпром"

Об этом заявил глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает "РИА Новости".

"Украина в полном объеме не закачала газ в подземные хранилища. Это уже свершившийся факт. Где-то 7,5 миллиарда кубов — это тот объем, который недозакачан в украинские подземки. Для бесперебойного прохождения Украиной предстоящей зимы необходимо на начало отопительного сезона иметь 18 миллиардов кубометров активного газа. Этого газа в подземках нет", — сказал Миллер в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам трехсторонних газовых переговоров в Берлине.

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По словам главы "Газпрома", даже если стороны заключат контракт и Россия возобновит поставки газа в Украину, "в период максимально сильных холодов, пикового спроса, Украине не будет хватать газа, чтобы поддержать свои суточные балансы".