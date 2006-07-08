Ющенко не представляет «Нашу Украину» в оппозиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не представляет такой ситуации, когда блок «Наша Украина» будет находиться в оппозиции. Об этом глава государства заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Интер».

В.ЮЩЕНКО считает, что парламентская коалиция должна проводить политику, провозглашенную Президентом. «Если эту политику заменить или подменить, и из оппозиции наблюдать за этой недальновидной политикой – это не может быть лучший выбор. Вопрос – быть коалиции или не быть - начинается с того, какую цель ставит перед собой коалиция», - сказал Президент Украины.

Он также считает, что политическая сила, формирующая коалицию, должна максимально приложить усилия, чтобы «украинская политика отображала политику Президента». «Это ее обязанность. Через какой формат это можно сделать? Убежден – присутствовать во власти и нести ответственность, вести переговоры, бороться, но иметь прямое влияние на решения. Есть много вещей, которые не будут конструктивными для украинского курса. Быть в стороне и наблюдать за тем, как 226 депутатов проводят такую политику – это принцип капитуляции. Мы два года назад боролись за украинскую политику. Я хочу, чтобы Украина не кланялась ни Востоку ни Западу, чтобы она проводила независимую политику, чтобы было чувство национального достоинства, чтобы мы чувствовали, что мы являемся хозяевами», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.