На Киевщине СБУ задержала двух боевиков «ДНР»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Так, согласно сообщению, «в городе Белая Церковь СБУ совместно с милицией задержала 18-летнего гражданина Украины «П», уроженца г. Харцызск Донецкой области, который вернулся «с заработков» в незаконном военизированном формировании т.н. «ДНР» для учебы в вузе в Киевской области».

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Со слов задержанного студента, на протяжении «летних каникул» он за денежное вознаграждение «подрабатывал» охранником на блокпосту террористов вблизи Харцызска, проинформировали в СБУ. «В конце августа наемник сбежал в столицу Украины и начал учебу в вузе, надеясь скрыться в многомиллионном городе от наказания. Проживая в Белой Церкви, «П» через социальные сети поддерживал связи со своими сообщниками из «ДНР» – получал задания распространять антиукраинские призывы, вербовать местных жителей, добывать оружие, организовывать подрывные акции», - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе Ирпень Киевской области контрразведка СБУ задержала еще одного боевика «ДНР», 39-летнего гражданина Украины «М», который «разгуливал по городу с гранатой РГД-5 в сумке».

Установлено, что на протяжении 2014 года по заданиям террористов злоумышленник для запугивания местного населения совершал взрывы в общественных местах поселков и городов Донбасса, поджоги административных зданий и жилищ мирных жителей, осуществлял провокации, сообщили в СБУ.

После освобождения значительных территорий силами АТО боевик сбежал из «опасного» региона в столицу, отмечается в сообщении.

Следователями ГУ СБУ в Киеве и Киевской области начаты уголовные производства по ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам избрана мера пресечения свободы – удержание под стражей.