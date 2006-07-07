Янукович уже дает обещания

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, которого новосозданная антикризисная коалиция сегодня предложила на должность премьер-министра, обещает вернуться к газовым соглашениям с Туркменистаном и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, вопрос газа очень болезненный для Украины, для ее промышленности и потребителей, и для коммунального хозяйства. Поэтому он подчеркнул, что главная задача для правительства будет отработать этот вопрос на уровне поставщиков и потребителей.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что здесь есть, прежде всего, вопрос объемов поставок газа, напомнив, что сейчас в газовых хранилищах не хватает не менее 3 млрд. куб. м газа – это вопрос физического недостатка газа.

Говоря о туркменском газе, В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что около 300 млрд. кубометров газа поставляется через “РосУкрЭнерго”, и фактически он зафрахтован Россией. «Нам не понятно, почему Украина не решает вопрос прямых поставок, мы обязательно будем возвращаться к этому вопросу и искать возможность находить общий язык с Россией, с Туркменистаном – нашими стратегическими партнерами – для того, чтобы ни в коем случае в этом году не повышать цен на газ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что понятно, что повышать цены на жилищно-коммунальные услуги уже нет возможности, они понимают, что металлургическая, химическая отрасли работают фактически на грани рентабельности, и повышать цену на газ означает, что они будут работать в убыток и не будут платить налоги в бюджет.

«Эта ситуация достаточно угрожающая для нашей страны, но мы знаем, мы имеем опыт, знаем пути, которые нам нужно пройти для того, чтобы действительно увидеть ситуацию, какой она стала за последние 1,5 года, и найти возможность ее стабилизировать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что необходимо снять этот вопрос, чтобы он «не держало не только Украину, но и всю Европу».