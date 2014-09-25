Россия уже открыто угрожает Европе отключением газа из-за помощи Украине
В случае, если страны-члены Евросоюза будут осуществлять реверс газа в Украину, Россия прекратит его поставки в Европу.
Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в разговоре с немецким изданием Handelsblatt в четверг, 25 сентября, сообщает Deutsche Welle.
По его словам, Россия "не может гарантировать" бесперебойные поставки газа Европе при реэкспорте газа в Украину.
"Соглашения, заключенные, не предусматривают реэкспорта. Мы надеемся, что наши европейские партнеры будут придерживаться условий договоров. Только на этой основе мы можем гарантировать бесперебойные поставки газа европейским потребителям", - отметил Новак немецкой газете накануне очередного раунда газовых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии
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Переговоры, в ходе которых будет обсуждаться вопрос поставок российского газа в Украину состоятся 26 сентября в Берлине.
Встречу представителей Киева и Москвы будет координировать еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.
Как сообщал УНИАН, Венгрия под давлением России прекратила реверсные поставки газа в Украину.