Новые депутаты будут моложе, беднее и украиноязычнее - экперты

Об этом сообщается в опубликованном на сайте Радио Свобода материале.

Согласно статье, 25 сентября - последний день подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты. Сейчас зарегистрировано 2395 претендентов на депутатский мандат.

При этом участники АТО и общественные активисты двинулись в избирательных списках профессиональных политиков и бизнесменов. Последние будут пытаться получить депутатство преимущественно в одномандатных округах, иногда пользуясь прямой или косвенной поддержкой влиятельных политических сил.

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По словам политолога Владимира Фесенко, «это будет демократический парламент даже по социальной структуре».

По данным ЦИК, за сутки до окончания приема документов были зарегистрированы избирательные списки 9 партий из 16-ти, уже подавших документы. Всего же субъектами избирательного процесса являются 32 политические партии. Поэтому количество кандидатов до 30 сентября, когда будет завершена их регистрация, должно существенно возрасти. Досрочные парламентские выборы состоятся через месяц - 26 октября.