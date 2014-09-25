СНБО: Россия может прекратить поставки военной техники боевикам (карта АТО)
13:17, 25 сентября 2014Политика
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Главари боевиков заявляют, что поступление военной техники из России на восток Украины в ближайшем будущем прекратится.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«По оперативной информации, главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» выдвигают к боевикам жесткие требования относительно сохранения техники и вооружения, аргументируя это тем, что в ближайшем будущем поток военной техники из РФ прекратится», - отметил он.
Читайте такжеРФ осуществляет усиленную разведку на украинской границе «Также российским военным командованием предложено боевикам «Новороссии» создавать собственные ремонтные базы», - добавил Лысенко.
Ситуация в зоне АТО состоянию на 25 сентября / rnbo.gov.ua
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