СНБО: Россия может прекратить поставки военной техники боевикам (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По оперативной информации, главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» выдвигают к боевикам жесткие требования относительно сохранения техники и вооружения, аргументируя это тем, что в ближайшем будущем поток военной техники из РФ прекратится», - отметил он.

Читайте такжеРФ осуществляет усиленную разведку на украинской границе «Также российским военным командованием предложено боевикам «Новороссии» создавать собственные ремонтные базы», - добавил Лысенко.