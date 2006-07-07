Мэр Киева обнародовал свои доходы

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обнародовал свои доходы в 2005 г. - 6 млн. 202 тыс. 659,91 грн.

Информация опубликована в газете «Имею право» в №23 от 5 - 11 июля 2006 г.

Кроме доходов мэра, в материалах издания сообщаются доходы других должностных лиц Киевской городской государственной администрации.

В соответствии с данными газеты, следующий по размеру полученных за прошлый год обнародованных доходов в списке значится и.о. заместителя председателя КГГА Денис БАСС – 5 млн. 632 тыс. 922,9 грн., за ним следуют заместители председателя Сергей ЗИМИН – 4 млн. 571 тыс. 599,81 грн. и Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ – 2 млн. 211 тыс. 496 грн.

У других замов, которые работают в команде мэра Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, доходы составили меньше 1 млн. грн. Так, среди заместителей, которые пришли в руководство городом с новым мэром, Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО задекларировал около 222 тыс. 982 грн. дохода, Людмила ДЕНИСЮК – 95 тыс. 378,43 грн., Иван САЛИЙ - 89 тыс. 38 грн., Виталий ЖУРАВСКИЙ - 63 тыс. 19 грн., Владимир ГОЛОВАЧ – 49 тыс. 760,9 грн.

Из числа нынешних замов, которые работали ранее в команде экс-мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, доходы за прошлый год задекларировали: Анатолий МУХОВИКОВ - 732 тыс. 808,81 грн., Иван ФОМЕНКО - 675 тыс. 22 грн., Бронислав СТЫЧИНСКИЙ – 597 тыс. 313,44 грн., Виктор ПАДАЛКА - 358 тыс. 51 грн., Михаил ГОЛИЦА - 223 тыс. 803,92 грн. Бывший заместитель, а ныне главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК указал цифру 258 тыс. 629,78 грн.

Кроме того, свои данные о доходах обнародовали все депутаты Киевского городского совета от Блока Леонида Черновецкого. Среди них заместитель Киевского городского председателя- секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, который указал свой доход в 2005 г в размере 3 млн. 738 тыс. 361 грн., зять городского председателя Вячеслав СУПРУНЕНКО – 2 млн.919 тыс. 954 грн. и сын Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ, у которого доход составил 25 тыс. 58 грн.

В информации указывается, что опубликованы общие суммы доходов со всех источников, полученных в Украине. В графе о доходах, полученных с источников вне Украины, у всех чиновником стоят прочерки.

Как сообщал УНИАН, в мае Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ призвал своих заместителей, руководителей коммунальных предприятий и председателей районных администраций обнародовать свои доходы.

Кроме этого, он рекомендовал чиновникам обнародовать также доходы членов их семей.

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