Суд вынес приговор убийцам Александрова

В Луганском апелляционном суде завершили объявление приговора по уголовному делу, одним из эпизодов которого является убийство Игоря Александрова

Как передает корреспондент УНИАН, согласно приговору, Александр РЫБАК, заказчик убийства И.Александрова осужден к 15 годам лишения свободы. Дмитрий РЫБАК – организатор убийства - к 11 годам, исполнители – Александр ОНИШКО и Руслан ТУРСУНОВ – к 12 и 6 годам соответственно, а Сергей КОРИЦКИЙ как соучастник убийства – к 2,5 годам лишения свободы.

Кроме того суд постановил взыскать в пользу дочери и вдовы Александрова по 150 тыс. грн., сына – 100 тыс. грн.

Следует добавить, что сроки наказания значительно уменьшены по сравнению с тем, что запрашивал прокурор. Так А.РЫБАКУ прокурор предлагал назначить пожизненное заключение, Д.РЫБАКУ – 15 лет лишения свободы, А.ОНИШКО – 15, Р.ТУРСУНОВУ – 8, С.КОРИЦКОМУ – 5.

Представитель государственного обвинения, старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины Валентин БРЯНЦЕВ считает, что сегодняшним вынесением приговора судебный процесс не закончится, поскольку, по его мнению, однозначно будет подано кассационное обжалование решения суда со стороны защиты. В том случае, если этого не сделает сторона защиты, Генпрокуратура подаст жалобу самостоятельно, поскольку имеет претензии к приговору в части меры наказания, назначенной А.РЫБАКУ и его брату Дмитрию.

Справка УНИАН. Директор славянской телекомпании "ТОР" И.Александров умер 7 июля 2001 г. в больнице после того, как неизвестные жестоко избили его у входа в телекомпанию. В своих репортажах журналист говорил о коррупции местных властей и организованной преступности.

В убийстве журналиста обвинялся Юрий Вередюк. 17 мая 2002 года суд в Славянске вынес оправдательный приговор Ю.Вередюку за недоказанностью его участия в совершении преступления и постановил освободить его из-под стражи. Донецкая областная прокуратура обжаловала это решение в Верховном Суде. 19 июля Ю.Вередюк умер, согласно заключению врачей, от сердечной недостаточности.

25 июля 2002 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Донецкой облпрокуратуры, отменив приговор Донецкого апелляционного суда в отношении Ю.Вередюка и направил дело на новое расследование.

Слушание уголовного дела об убийстве журналиста началось в Луганском апелляционном суде в сентябре 2004 года.