В Донецкой области боевики похитили директора шахты
В г. Шахтерск Донецкой области неизвестные две недели назад похитили директора шахты «Шахтерская - Глубокая», и теперь судьба его неизвестна.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
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Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступило письмо из Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о том, что еще 8 сентября неизвестные лица незаконно лишили свободы директора шахты «Шахтерская – Глубокая», который проживает в г. Шахтерске Донецкой области (г. Шахтерск сейчас находится под контролем террористов - УНИАН). К настоящему времени местонахождение директора не известно.
Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.
Проводится расследование.