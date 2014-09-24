В Донецкой области боевики похитили директора шахты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

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Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступило письмо из Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о том, что еще 8 сентября неизвестные лица незаконно лишили свободы директора шахты «Шахтерская – Глубокая», который проживает в г. Шахтерске Донецкой области (г. Шахтерск сейчас находится под контролем террористов - УНИАН). К настоящему времени местонахождение директора не известно.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Проводится расследование.