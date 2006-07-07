Создана новая коалиция
19:03, 07 июля 2006Политика
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В состав антикризисной коалиции вошли Регионы, СПУ и КПУ
Создана новая антикризисная коалиция, в состав которой вошли Партия регионов, Социалистическая и Коммунистическая партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.
По его словам, в состав коалиции вошло 233 народных депутата. Но, отметил В.СИВКОВИЧ, еще 20 депутатов отсутствовали сегодня в Киеве, поэтому он прогнозирует, что коалиция увеличится.
Новосозданная коалиция официально выдвинула кандидатуру Януковича на должность премьер-министра.
Как сообщалось, ранее соглашение о создании коалиции демократических сил подписывали БЮТ, "Наша Украина" и СПУ.
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