Создана новая коалиция

Создана новая антикризисная коалиция, в состав которой вошли Партия регионов, Социалистическая и Коммунистическая партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.

По его словам, в состав коалиции вошло 233 народных депутата. Но, отметил В.СИВКОВИЧ, еще 20 депутатов отсутствовали сегодня в Киеве, поэтому он прогнозирует, что коалиция увеличится.

Новосозданная коалиция официально выдвинула кандидатуру Януковича на должность премьер-министра.

Как сообщалось, ранее соглашение о создании коалиции демократических сил подписывали БЮТ, "Наша Украина" и СПУ.