Опрос УНИАН: 53% людей не верят в эффективность законов по Донбассу и считают их унижением
УНИАН поинтересовался у своих читателей в соцсетях, эффективными ли для достижения мира в Украине являются законы об особом статусе некоторых районов Донбасса и амнистии боевиков.
Опрос пользователей группы УНИАН вконтакте показало, что больше всего людей считает, что законы не являются эффективными. По мнению 53% опрошенных, боевики сами уже заявили, что им законы не нужны, а для Украины эти законы - унижение.
Читайте такжеУкраинцы лучше всего относятся к Лукашенко и Обаме, хуже всего - к Путину (опрос)
В то же время верят, что эти законы помогут установить мир всего 8,7% пользователей.
Ровно четверть респондентов считают, что целью законов является вообще не мир, а лишь временное перемирие - для того, чтобы выиграть время обеим сторонам. А после того война начнется с новой силой.
Также 13% респондентов считают, что законы являются эффективными лишь частично - даже, если мир будет достигнут, то лишь временно - скорее всего, и Украина, и боевики не смогут выполнять эти законы.
В опросе приняли участие 739 человек.