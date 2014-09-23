Опрос УНИАН: 53% людей не верят в эффективность законов по Донбассу и считают их унижением

Опрос пользователей группы УНИАН вконтакте показало, что больше всего людей считает, что законы не являются эффективными. По мнению 53% опрошенных, боевики сами уже заявили, что им законы не нужны, а для Украины эти законы - унижение.

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В то же время верят, что эти законы помогут установить мир всего 8,7% пользователей.

Ровно четверть респондентов считают, что целью законов является вообще не мир, а лишь временное перемирие - для того, чтобы выиграть время обеим сторонам. А после того война начнется с новой силой.

Также 13% респондентов считают, что законы являются эффективными лишь частично - даже, если мир будет достигнут, то лишь временно - скорее всего, и Украина, и боевики не смогут выполнять эти законы.

В опросе приняли участие 739 человек.