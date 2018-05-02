Особый Донбасс: статус в обмен на мир

В начале этой недели Верховная Рада приняла документ, вызвавший неоднозначное восприятие в обществе - закон, который определяет особый статус некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Вместе с ним был также принят закон об амнистии для боевиков так называемых ДНР и ЛНР. Помогут ли эти законы установить в Украине мир? Не слишком ли высокой является цена такого мира? На эти вопросы отвечали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

УНИАН также провел опрос в социальной сети ВКонтакте. Вопрос для респондентов был таким: «Являются ли эффективными для достижения мира в Украине законы об особом статусе некоторых районов Донбасса и амнистии боевиков. И мнения наших читателей относительно «особого» статуса Донбасса разделились.

Только 8,7% респондентов считают, что остановить кровопролитие – самое важное в данной ситуации, а принятые законы помогут установить мир. 13,1% опрошенных парируют, что если и удастся добиться мира путем принятия этих законов, то это будет временное состояние, так как ни Украина, ни боевики выполнять эти законы не смогут. Вдвое больше читателей УНИАН – 25,1% - уверены, что принятые Радой в начале недели законы вообще не о мире, а о перемирии, которое необходимо обеим сторонам для перевооружения и отдыха. А после – война начнется с новой силой. Но самое большое количество респондентов – 53,1% - считают, что законы никак не повлияют на ситуацию на востоке Украины, так как боевики уже заявили, что такие законодательные акты им не нужны. Более того, по мнению опрошенных, эти уступки со стороны украинской власти – унижение для Украины.

Мнения меньшинства из этого опроса придерживается уроженец Донбасса, народный депутат от фракции УДАР Егор Фирсов. По его словам, закон об особом статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей позволит сохранить человеческие жизни. «Я действительно искренне верю, что принятие такого документа позволит сохранить человеческие жизни, сохранить как можно больше территории Донецкой области», - сказал он.

По словам парламентария, для украинской власти существовало два варианта развития событий на Донбассе: «вариант, по которому пошли, не пройдя точку невозврата, и вариант – введения военного положения… и, по сути, полномасштабной войны с Россией».

Депутат отметил, что, на сегодняшний день, мы получили паузу, которую нужно потратить «на перевооружение, на реформу Министерства обороны, нужно формировать кадровую политику, информационную политику». «Если же этот план провалится, и мы увидим завтра-послезавтра в Донецкой области военные боевые действия, захваты заложников, убийства – то нам нужно будет идти по плану введения военного положения», - добавил он.

При этом Егор Фирсов считает, что, если на Донбассе не будет соблюдаться режим прекращение огня, то президент Украины Петр Порошенко не подпишет законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». «Президент смотрит насколько выполняются обязательства, насколько прекращается огонь, если соглашения эти будут нарушаться, то этот закон не имеет никакого смысла, его нужно будет просто отменить», - заявил Фирсов.

Еще один уроженец Донбасса, известный блогер и общественный активист из Луганска Сергей Иванов считает, что принятие вышеупомянутых законов – только имитация законотворчества. «Не вижу в них ничего страшного… Но любому вменяемому человеку понятно, что это не законотворчество, а его имитация. И сделано это было под гигантским давлением страны, воевать против которой мы не можем», - сказал он.

По его словам, с одной стороны, эти законы противоречат целому ряду уже существующих и действующих нормативных актов. С другой – представители ДНР и ЛНР не намерены выполнять их и даже не пытаются начать действовать в захваченных ими регионах в сколько-нибудь правовом, конституционном поле: «Им ничего не надо, за ними стоит огромная армада». Поэтому, Иванов отмечает, что «законы, которые мы сунули в пасть Путину, нужны, чтобы аккумулировать силы и заняться построением армии», не более того. Впрочем, по его словам, президенту Петру Порошенко следовало бы объяснять гражданам такие моменты, чаще говорить с народом, чтобы принятие законов не вызывало недоумения.

Отсутствие коммуникации главы государства с гражданами своей страны считает основной проблемой украинской власти и эксперт по международной политике, руководитель общественной организации «Центр.UA» Олег Рыбачук. «Мы все дискутируем тему, которую власть нам не пояснила. Такие вещи нужно аргументировать и доносить до общества», - сказал он.

В свою очередь, управляющий партнер аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин отмечает, что закон об особом статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей является лишь частью стратегии по урегулированию конфликта, а чрезмерная гласность может помешать попыткам урегулирования. «Это закон, который должен обеспечить военное решение вопроса военного конфликта. Поэтому для меня достаточно странно звучат тезисы о том, что президент был не до конца откровенен с народом, что этот законопроект не прошел публичное обсуждение. Данный законопроект является частью стратегии по урегулированию конфликта. Он сам по себе не решит проблему, но он является частью переговорного процесса на высшем уровне, как со странами ЕС, США… Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день в условиях военного времени, в котором де-факто мы существуем, необходимо несколько снизить градус истерии по поводу того, что что-то кому-то недоговаривает», - сказал эксперт.

По его словам, война, которая сегодня идет в части Донецкой и Луганской областях – это «не война за эти две области, это война за Украину». Тем более, если учесть, что российский президент Владимир Путин может пойти дальше по южному региону и до границы с Приднестровьем. В связи с этим, по мнению Анатолия Баронина, Украине «необходимо получение возможности перемирия для наращивания сил».

В то же время, мэр Львова Андрей Садовый считает, что «приняли этот закон, но он не будет действовать, потому что «любой договор, который подписывается с Россией - он не стоит бумаги, на котором он подписан». По его мнению, «людям надо говорить правду» и признать часть Луганской и Донецкой области оккупированными территориями.

УНИАН