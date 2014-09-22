Курченко требует вернуть 110 млн грн, внесенных за стадион "Металлист"

Об этом во время пресс-конференции сказал председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов. По его данным, всего за стадион "Металлист" ООО "Спортивный комплекс «стадион Металлист»" было уплачено 110 млн грн, из них 70 млн грн – аванс, который покупатель платит для допуска к конкурсу и 40 млн грн - после победы в конкурсе, которые по решению сессии Харьковского облсовета уже направлен на строительство метро, реконструкцию областной филармонии и исторического музея.

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"В областной совет поступила информация и соответствующий иск, что якобы предприятие, которое претендовало на покупку в данном случае стадиона "Металлист", подало встречный иск, чтобы предприятию вернули эти 110 млн грн. Я не понимаю, как это может быть. В соответствии с действующим законодательством это невозможно", - подчеркнул Сергей Чернов.

По его словам, о соответствующем иске известил облсовет ООО "Спортивный комплекс «стадион Металлист»", однако на это время подтверждения из суда не поступило.

"Пока рассмотрение этого вопроса в суде не назначено, информация у нас такая отсутствует. Мы направили соответствующие запросы в судебную администрацию, чтобы нам сообщили о месте и времени этого заседания", - сказал Сергей Чернов.

Говоря о планах областной власти относительно спорткомплекса "Металлист", он подчеркнул, что его судьба будет решаться после рассмотрения всех судебных исков.

Как сообщал УНИАН, Хозяйственный суд Харьковской области 26 августа расторг соглашение купли-продажи Областного спортивного комплекса "Металлист" структурой Курченко ООО "Спортивный комплекс «стадион Металлист»", однако не удовлетворил требование взыскать с ответчика 134,9 млн грн неустойки. После этого прокуратура подала апелляцию с требованием взыскания 134,9 млн грн неустойки.

Справка УНИАН, 30 августа 2013 года областной спортивный комплекс "Металлист" был продан за 674,5 млн. грн, в том числе свыше 112,4 млн. грн НДС. Купил стадион "Металлист" харьковский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Металлист" Сергей Курченко.