Неделя в цифрах

2 новых российских «гуманитарных конвоя» нарушили границы Украины без согласия и осмотра со стороны украинской власти и международных наблюдателей.

5 политических сил – Блок Петра Порошенко, Радикальная партия Олега Ляшко, Гражданская позиция, ВО «Батькивщина» и «Народный фронт» - проходят в Верховную Раду следующего созыва по данным опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс».

9 фильмов и телесериалов российского производства запрещены к показу в Украине Государственным агентством по вопросам кино.

24 часа нелегитимные власти Крыма дали членам и сотрудникам Меджлиса крымскотатарского народа, чтобы они покинули здание организации. Крымчане отказались выполнять незаконные требования незаконных властей и ожидают усиления репрессий. Напомним, на текущей неделе по Крыму пронеслась лавина обысков в домах неугодных нелегитимной крымской власти общественных деятелей и организаций.

45% россиян верит в существование мирового правительства, которое контролирует планету. По данным опроса ВЦИОМ, 2% респондентов также считают, что эта организация пытается уничтожить Россию и русское население, а также регулировать численность населения во всем мире.

55,3% шотландцев на референдуме высказались против независимости Шотландии от Великобритании. Таким образом, против независимости высказались 2 миллиона 1 тысяча 926 человек (55,3%), за независимость - 1 миллион 617 тысяч 989 шотландцев (44,7%). Явка составила 84,59%.

60% потерь на российском рынке Украина уже компенсировала за счет налаживания поставок своей продукции на другие рынки. В частности, сокращение поставок на рынок РФ Украина заменяет ростом поставок в страны ЕС и Африку.

97% жителей оккупированного Крыма, по данным Федеральной миграционной службы РФ, получили паспорта Российской Федерации. Таким образом, в ФМС утверждают, что российское гражданство в Крыму, на сегодняшний день, имеется почти у 1,75 млн жителей автономии.

100 бронемашин, 50 танков, системы залпового огня и около 4 тысяч военных сосредоточены в Крыму, на административной границе с материковой частью Украины.

200 граждан России не смогут посещать Украину и вести бизнес в нашей стране. Списки физических и юридических лиц, подпадающих под нормы закона о санкциях, уже составлены. Для введения запрета, Кабинет министров ожидает решения СНБО.

231 голос отдали народные депутаты за принятие закона «Об очищении власти». Впрочем, за что именно проголосовали парламентарии, выяснить не удалось, так как текст документа, означающего люстрацию для почти миллиона чиновников всех уровней, до сих пор не опубликован. Как известно, к проекту закона было подано около 400 поправок.

225 из 298 жертв авиакатастрофы «Боинг-777», который упал на Донетчине, были идентифицированы. Обнародовать окончательный отчет по результатам расследования катастрофы власти Нидерландов обещают следующим летом.

480 раз был нарушен режим прекращения огня в зоне проведения АТО.

500 наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут с конца ноября следить за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. На сегодняшний день наблюдателей от этой организации в Украине вдвое меньше.

1 500 человек были допрошены в ходе расследования событий на Майдане, состоявшихся в ноябре-феврале. Кроме этого, по данным ГПУ, было проведено около 100 обысков и назначено более 500 экспертиз.

2 400 человек скончались от лихорадки Эбола в странах Западной Африки. По официальным данным, приведенным в недавнем докладе ВОЗ, еще почти 5 000 человек – заражены.

3 219 человек погибли и 8 198 человек – ранены, в результате боев на Донбассе, подсчитали в ООН.

3 500 российских военных уже погибли в войне против Украины. Такие данные публикует на своей странице в одной из социальных сетей российская правозащитница Елена Васильева, которая занимается поиском пропавших на территории Украины русских солдат.

50 000 человек, как минимум, намерены принять участие в Марше мира в Москве в воскресенье. Организаторы акции отмечают , что участники намерены потребовать прекращения безответственной агрессивной политики российских властей.

85 000 гривен штрафа отныне могут применяться к производителям спирта, не имеющих соответствующей лицензии. Штраф вырос в 10 раз, так как ранее нелицензированное производство спирта облагалось штрафом в размере 8,5 тыс. гривен.

226 000 аккаунтов пользователей ВКонтакте были заморожены администрацией социальной сети. Такое решение коснулось тех аккаунтов, которые были зарегистрированы на ранее взломанные электронные ящики «Яндекса», Mail.ru и Gmail.

310 000 человек выехали из Крыма и Донбасса по данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине.

426 100 человек в Украине официально являются безработными. По данным Госстата, из них 333,3 тыс человек получают пособие по безработице. В целом, уровень безработицы в Украине составляет 1,6% к общему количеству трудоспособного населения.

1 600 000 украинских семей могут получить субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2014-2015. В прошлом сезоне субсидию получили 1,3 млн семей.

2 600 000 граждан Украины с ограниченными возможностями нуждаются в изготовлении технических средств реабилитации за счет государственных средств. В бюджете на 2014 год на эти нужды предусмотрено всего 568,4 млн гривен.

42 900 000 человек составила численность населения Украины, без учета временно оккупированной территорией Крым. По данным Госстата, численность населения страны в годовом выражении (август к августу) уменьшилась на 132,2 тыс. человек.

80 000 000 гривен стоит Украине каждый день войны. По словам премьера Арсения Яценюка, Кабмин готов создать специальный фонд финансирования восстановительных работ на освобожденный территориях.

257 607 000 гривен выделил Кабинет министров Украины Министерству обороны из резервного фонда для выплат 423-м семьям погибших военнослужащих.

440 000 000 долларов – в такую сумму эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УВКБ) оцениваютущерб, нанесенный инфраструктуре Донецка и Луганска в результате обстрелов и бомбардировок. В ООН подсчитали, что, за время конфликта, были повреждены почти 2000 объектов, в том числе 659 общественных зданий, 1230 частных домов и 178 офисов.

63 000 000 000 гривен будет выделено на армию в 2015 году. В правительстве отмечают, что в текущем году такая сумма была выделена на финансирование армии, в том числе, за счет 18 млрд, выделенных из резервного фонда. В будущем году Кабмин планирует сохранить финансирование армии на таком же уровне, не меньше.

Маргарита Андреева