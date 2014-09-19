В Крыму у границ с Украиной разместили 50 танков, 100 бронемашин и системы залпового огня

В Крыму, на административной границе с материковой частью Украины, кроме 4 тысяч бойцов, сосредоточено 50 танков, 100 бронемашин и системы залпового огня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Российские подразделения на территории временно оккупированного Крыма, о развертывании которых на севере полуострова мы сообщили вчера, по сообщениям разведки, насчитывают около 50 танков, 100 бронемашин и системы залпового огня», - отметил он.

Читайте такжеРоссия собирается развернуть "полноценную группировку войск на Крымском направлении"

«Однако они остаются на территории оккупированного Крыма», - уточнил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября практически все дислоцированные в северной части Крыма воинские подразделения России выдвинулись к административной границе с материковой Украиной.

"По оперативной информации, фактически все дислоцированные в северной части оккупированного Крыма воинские подразделения РФ, а это 4 тыс. бойцов личного состава, из населенных пунктов Армянск, Красноперекопск, Джанкой, Воинское, Азовское выдвинуты к административной границе с материковой частью Украины со всей техникой и боеприпасами и расположены небольшими тактическими группами от Каркинитского залива до Арабатской стрелки", - сказал Лысенко.