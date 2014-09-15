"ВКонтакте" заблокировала 226 тыс. аккаунтов

Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, передает ИТАР-ТАСС.

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Количество замороженных аккаунтов "ВКонтакте", привязанных к почтовому сервису Mail.ru, составило 185 тыс., "Яндекса" - 31 тыс., Gmail - 10 тыс.

На прошлой неделе в публичном доступе в интернете появились пароли почти от 10 млн аккаунтов пользователей почтовых сервисов "Яндекс", Mail.ru и Gmail. Все 3 компании заявляли, что большая часть аккаунтов не используется или была создана роботами.