"ВКонтакте" заблокировала 226 тыс. аккаунтов

15:20, 15 сентября 2014
Наука и IT
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Администрация "ВКонтакте" заморозила 226 тыс. аккаунтов пользователей, которые были зарегистрированы на ранее взломанные электронные ящики "Яндекса", Mail.ru и Gmail.

"ВКонтакте" заморозил тысячи аккаунтов / фото Роскомнадзор

Об этом сообщил пресс-секретарь соцсети Георгий Лобушкин, передает ИТАР-ТАСС.

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Количество замороженных аккаунтов "ВКонтакте", привязанных к почтовому сервису Mail.ru, составило 185 тыс., "Яндекса" - 31 тыс., Gmail - 10 тыс.

На прошлой неделе в публичном доступе в интернете появились пароли почти от 10 млн аккаунтов пользователей почтовых сервисов "Яндекс", Mail.ru и Gmail. Все 3 компании заявляли, что большая часть аккаунтов не используется или была создана роботами.

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