В Украину запретят въезд 200 гражданам РФ - Яценюк

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк

«Кабинет министров докладывал в парламенте несколько раз, и нам удалось проголосовать закон о санкциях. К тому моменту не было возможности вводить санкции», - сказал Яценюк.

По его словам россиянам не удалось разбить единство Украины, США и ЕС в вопросе санкций, «несмотря на сложности, на все лобби, которое есть в России». Вместе с тем, сказал Яценюк, решение принимает Совет национальной безопасности и обороны.

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«Закон принят, подписан. Решение принимает Совет национальной безопасности и обороны. Санкции касаются, прежде всего, запрета на въезд - уже готовые списки в около 200 человек. Также говорится о замораживании активов, запрет на участие в приватизации, введения финансового мониторинга по всем компаниям, близким к правительству России», - сказал Яценюк.

Он также сказал, что санкции касаются запрета на приобретение за государственные средства товаров из РФ. «Подготовлены все списки, все компании... Мы работали над этим полтора месяца и ожидаем решения СНБО, которое должно состояться в ближайшее время», - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины. Впоследствии Кабинет министров Украины согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, которые поддержали агрессию, блокировка активов юридических лиц, поддержавших российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запрета на вывод капиталов за пределы Украины юридическими лицами-резидентами Российской Федерации государственной формы собственности или резидентами, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, поддержавших военную агрессию России в отношении Украины.

Кроме того, Кабмин предлагает не выдавать лицензии на ввоз в Украину с территории России национальной валюты - гривны, запретить юридическим лицам-резидентам РФ участие в приватизации, а также запретить осуществлять закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц-резидентов Российской Федерации, кроме случаев, когда такие закупки не могут быть замещены и это подтверждено Министерством экономического развития и торговли.

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Также санкции предусматривают запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности резидентам РФ и введения дополнительных мер в области экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля продуктов питания, товаров легкой промышленности, косметических средств и товаров бытовой химии российского происхождения.

При этом в Кабинете министров не уточнили, против каких именно компаний и физических лиц могут быть введены санкции. Одновременно, в середине августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк анонсировал, что вступление в силу закона позволит правительству передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций 172 физических и 65 юридических лиц с РФ и ряда других стран, которые поддерживают российскую агрессию на востоке Украины.