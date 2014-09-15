Численность населения Украины сократилась до 42,9 млн человек
14:45, 15 сентября 2014Общество
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Численность населения Украины, без учета временно оккупированной территории Крыма, по состоянию на 1 августа составила 42,9 млн человек.
REUTERS
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По информации ведомства, численность населения страны в годовом выражении (август к августу) уменьшилась на 132,2 тыс. человек. В январе-июле родилось 276 512 тыс. человек, умерло – 379 691 тыс. человек.
Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на 1 июля текущего года составила 43 млн человек на фоне аннексии Крыма Россией и естественной убыли.
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