Численность населения Украины сократилась до 42,9 млн человек

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По информации ведомства, численность населения страны в годовом выражении (август к августу) уменьшилась на 132,2 тыс. человек. В январе-июле родилось 276 512 тыс. человек, умерло – 379 691 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на 1 июля текущего года составила 43 млн человек на фоне аннексии Крыма Россией и естественной убыли.