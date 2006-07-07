Ющенко констатирует распад помаранчевой коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует фактический распад помаранчевой коалиции 6 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам в Секретариате Президента сегодня после окончания политических консультаций.

По словам Президента, к сожалению, вчерашние события в парламенте привели к тому, что де-факто помаранчевая коалиция распалась. В.ЮЩЕНКО сказал, что сегодня имел встречу с новоизбранным спикером парламента Александром МОРОЗОМ. В ходе встречи А.МОРОЗ сообщил, что сегодня в 15 часов должен был начаться политсовет СПУ, на котором должен быть поставлен вопрос о выходе СПУ из коалиции.

По мнению Президента, «сейчас идет этап поиска нового компромисса». Он отметил, что не перебирает на себя полномочия, но, по мнению Президента, выйти из этого кризиса без его участия будет трудно.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что каждый день «до глубокой ночи в Секретариате Президента проходят переговоры». При этом, по словам В.ЮЩЕНКО, очень часто стороны проявляют отсутствие желания к поиску компромисса.

По мнению Президента, некоторые политические силы до сих пор не могут научиться взаимно сосуществовать. Он подчеркнул, что такие темы как язык, НАТО и другие не разделяют Украину, «Украину разделяют политики, которые спекулируют на привлекательных темах», - отметил глава государства.