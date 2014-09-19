СБУ не выявила вмешательства в систему "Рада" при голосовании о статусе Донбасса

Никаких фактов несанкционированного внешнего вмешательства в работу системы для голосования «Рада» не обнаружено.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Верховной Рады Украины, говорится в акте проверки.

Отмечается, что по обращению председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины состоялась комплексная проверка работы Аппарата Верховной Рады Украины и системы «Рада» во время рассмотрения вопросов на закрытом заседании парламента 16 сентября.

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В соответствии с актом проверки, никаких фактов несанкционированного внешнего вмешательства в работу системы до, во время или после голосования не обнаружено.

«Работа программно-технического комплекса - системы «Рада-3» во время пленарного заседания Верховной Рады Украины 16 сентября 2014 года происходила в штатном режиме, согласно норме Регламента Верховной Рады Украины (о режиме проведения закрытого заседания) с соответствующим отключением от остальных автоматизированных систем Верховной Рады Украины. Фактов несанкционированного внешнего вмешательства в работу системы во время проверки не установлено», - говорится в акте.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада на закрытом заседании приняла президентские законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Партии "Батькивщина" и ВО «Свобода» выступили против принятия данных законов, депутаты этих фракций во время голосования демонстративно вынули из системы карточки для голосования.

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17 сентября лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, что члены ее политсилы оставляют за собой право обращаться в Генпрокуратуру Украины в случае, если будет установлено, что голосование за законы об амнистии и особом статусе территорий восточных областей было фальсифицировано.

В тот же день, 17 сентября, председатель Верховной Рады Турчинов обратился в СБУ и Генпрокуратуру Украины по поводу проверки работы система для голосования “Рада” на предмет возможного вмешательства во время голосования за президентские законопроекты о специальном статусе ряда районов Донецкой и Луганской областей.