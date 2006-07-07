Мороза поздравил Медведчук

Лидер СДПУ(о) Виктор МЕДВЕДЧУК направил поздравление лидеру СПУ Александру МОРОЗУ в связи с избранием его на пост председателя Верховной Рады Украины.

Как говорится в поздравлении В.МЕДВЕДЧУКА, текстом которого располагает УНИАН, «сегодня Украина как никогда требует реальных действий, украинский народ устал от демагогии в политике и волюнтаризма в экономике. Проводившаяся в последние годы политика национальной и политической нетерпимости и конфронтации привела страну на грань реального раскола».

В связи с этим В.МЕДВЕДЧУК, обращаясь к А.МОРОЗУ, выражает уверенность, что «Ваше пребывание на одном из высших государственных постов будет способствовать дальнейшей демократизации власти, защите социальных интересов украинских граждан, стабильному экономическому росту, эффективной внешней политике в интересах Украины». Лидер СДПУ(о) убежден, что толерантность А.МОРОЗА, его способность услышать любую точку зрения «будут способствовать разрешению множества проблем во имя единения народа Украины, во имя процветания и счастья».

В.МЕДВЕДЧУК пожелал А.МОРОЗУ «на этом нелегком пути стойкости, твердости духа, крепкого здоровья и хорошего настроения».