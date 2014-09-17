В России уже готовы отправить на Донбасс третий гуманитарный конвой

МЧС России готово направить третью партию гуманитарной помощи на территорию Донбасса в конце этой недели. Об этом сообщил замглавы министерства Владимир Степанов в Совете Федерации, передает ИТАР-ТАСС.

"К концу этой недели при определенных решениях мы будем готовы продолжить работу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отправки третьего гуманитарного конвоя.

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Как ранее сообщалось, пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон заявила о нарушении вторым российским гуманитарным конвоем территориальной целостности Украины.

ЕС считает действия российских властей незаконными и нарушившими украинскую территориальную целостность и суверенитет.

Как сообщал УНИАН, первую колонну в составе 280 грузовиков с «гуманитарной помощью» на Донбасс власти России направили в одностороннем порядке в начале августа. 22 августа российские «КамАЗы» прорвались через украинский пункт пропуска «Изварино», который контролируется боевиками. При этом украинские таможенники успели проверить только 34 машины.

В Красном Кресте сообщили, что их представители не сопровождали грузовики РФ в Украине, как было оговорено ранее.

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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что Украина сама способна обеспечить своих граждан и может принимать гуманитарную помощь исключительно в рамках международного права и по линии Красного Креста.