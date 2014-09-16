ВСУ передал в Раду документы на снятие неприкосновенности с Киреева 2 месяца назад

Об этом заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк. "Мы передали документы, где-то, месяца полтора-два назад. Они давно уже в парламенте. Представление Генеральной прокуратуры на снятие судейской неприкосновенности с Киреева я как председатель ВСУ поддержал и передал документы в парламент для решения дела по существу”, - сказал председатель ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев в октябре 2011 года вынес неправосудный приговор по «газовому» делу бывшей премьер-министру Юлии Тимошенко. В июле этого года МВД объявило Родиона Киреева в розыск. Как отмечается на сайте МВД, он входит в категорию лиц, которые "скрываются от органов прокуратуры". Он проходит обвиняемым по ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса ("постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления"). Отмечается, что мера пресечения не применялась. Кроме того, сообщается, что Родион Киреев исчез 2 июля в Киеве.