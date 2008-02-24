Польский премьер перенес визит в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск посетит Украину не в феврале, а, скорее всего, во второй половине марта. Об этом сообщил руководитель политического Кабинета главы правительства Славомир Новак, на которого ссылается "Polskie Radio".

Ранее было определено, что Д.Туск нанесет визит в Киев 26 февраля. Ожидалось, что будет подписан договор с Украиной, связанный с совместными мероприятиями, касающимися Евро-2012, и договор о малом приграничном движении. В связи с тем что график работ польского премьера очень напряженный, на форуме Украина-Европа польское правительство и его главу будет представлять вице-премьер Вальдемар Павляк.

ЛігаБізнесІнформ