Турчинов предлагает Раде принять заявление "О европейском выборе Украины"
19:45, 15 сентября 2014Политика
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В парламенте зарегистрирован проект постановления о Заявлении Верховной Рады "О европейском выборе Украины".
Рада может принять заявление о европейском выборе / Фото УНИАН
На сайте Верховной Рады отмечается, что инициатором соответствующей инициативы (под №5076) выступил спикер парламента Александр Турчинов.
В настоящее время текст проекта постановления на сайте парламента отсутствует.
Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко анонсировал начало имплементации СА с ЕС завтра после 13:00.
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