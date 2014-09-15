Турчинов предлагает Раде принять заявление "О европейском выборе Украины"

19:45, 15 сентября 2014
Политика
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В парламенте зарегистрирован проект постановления о Заявлении Верховной Рады "О европейском выборе Украины".

Рада может принять заявление о европейском выборе

На сайте Верховной Рады отмечается, что инициатором соответствующей инициативы (под №5076) выступил спикер парламента Александр Турчинов.

В настоящее время текст проекта постановления на сайте парламента отсутствует.

Напомним, сегодня Президент Украины Петр Порошенко анонсировал начало имплементации СА с ЕС завтра после 13:00.

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