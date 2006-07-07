Катеринчук советует не делать из мухи слона

Народный депутат от “Нашей Украины” Николай КАТЕРИНЧУК призывает политиков, которые ищут выход из ситуации, сложившейся в Верховной Раде, не принимать поспешных решений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина"

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, «после вчерашних событий многие сделали выводы». «Игра в коалицию, в действительности, отразится на геополитическом выборе Украины и на направлении демократических реформ. Поэтому эта игра опасна. Сегодня, по-видимому, еще не все пришли в себя после вчерашней игры», - отметил он.

«Я думаю, что она была четко спланирована и прогнозируема. Нужно предпринимать следующие шаги. Я хочу обратиться к политическим элитам, которіе ищут выход из ситуации, не принимать поспешных решений. Думать не об амбициях, а об избирателях», - добавил он.

«Относительно будущего коалиции демократических сил он отметил, что в регламенте четко прописан механизм прекращения деятельности коалиции. Однако на сегодня никаких шагов в этом направлении еще не было сделано», - отметил Н.КАТЕРИНЧУК.

«Поэтому перерыв до вторника, объявленный в работе ВР, является вполне логичным. Политические силы должны провести консультации и найти понимание, решив, кто будет находиться в большинстве, а кто в оппозиции», - сказал он.