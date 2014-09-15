Сегодня российский суд может отпустить Савченко из-под стражи

Сегодня, 15 сентября, суд в Воронеже (Россия) рассмотрит жалобу защиты украинской летчицы Надежды Савченко об изменении ей меры пресечения, передает Эхо Москвы.

Защита Савченко настояла на полном оглашении материалов. Адвокат Николай Полозов пояснил, что суд и слушатели должны ознакомиться с текстом документов без искажений.

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«Удовлетворив ходатайство защиты об оглашении всех материалов дела, суд не оставляет себе законной возможности оставить Савченко под стражей», - говорит юрист.

Напомним, следствие не смогло предоставить ни одного документа, свидетельствующего о причастности Савченко к смерти российских журналистов.

Справка УНИАН. Украинскую летчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ «без документов под видом беженки». Украинская власть заявляет, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали России.