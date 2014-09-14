Кличко возглавит список “Блока Петра Порошенко" на выборах в ВР

15:34, 14 сентября 2014
Политика
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Мэр Киева, лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявляет, что согласился быть первым номером в списке партии “Блока Петра Порошенко” на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 26 октября.

Кличко / Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на втором этапе Х внеочередного съезда партии “Блок Петра Порошенко”.

Кличко подчеркнул, что Украина выбрала свое европейское направление, и она должна достичь успехов на этом пути.

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