Кличко возглавит список “Блока Петра Порошенко" на выборах в ВР
15:34, 14 сентября 2014Политика
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Мэр Киева, лидер «УДАРа» Виталий Кличко заявляет, что согласился быть первым номером в списке партии “Блока Петра Порошенко” на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 26 октября.
Кличко возглавит список “Блока Петра Порошенко на выборах в ВР/ Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на втором этапе Х внеочередного съезда партии “Блок Петра Порошенко”.
Кличко подчеркнул, что Украина выбрала свое европейское направление, и она должна достичь успехов на этом пути.
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