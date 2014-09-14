Кличко возглавит список “Блока Петра Порошенко" на выборах в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на втором этапе Х внеочередного съезда партии “Блок Петра Порошенко”.

Кличко подчеркнул, что Украина выбрала свое европейское направление, и она должна достичь успехов на этом пути.