Шестой военный погиб за время перемирия на Донбассе

17:10, 13 сентября 2014
Политика
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В течение минувших суток на Донбассе погиб один военный. В целом с момента объявления перемирия силовики потеряли шестерых бойцов.

Попри перемир'я, атаки бойовиків не припиняються / mil.gov.ua

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Его цитирует ТСН.

Еще пятеро украинских бойцов получили ранения.

В течение последних дней боевики активизировали свою деятельность и пытаются провоцировать силовиков. Также они распространяют неправдивую информацию по поводу того, что это именно бойцы украинской армии открыли огонь.

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В пресс-центре АТО подчеркнули, что силовики применяют оружие только для защиты и придерживаются Минских договоренностей.

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