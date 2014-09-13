Шестой военный погиб за время перемирия на Донбассе
17:10, 13 сентября 2014Политика
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В течение минувших суток на Донбассе погиб один военный. В целом с момента объявления перемирия силовики потеряли шестерых бойцов.
Несмотря на перемирие, атаки боевиков не прекращаются / mil.gov.ua
Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Его цитирует ТСН.
Еще пятеро украинских бойцов получили ранения.
В течение последних дней боевики активизировали свою деятельность и пытаются провоцировать силовиков. Также они распространяют неправдивую информацию по поводу того, что это именно бойцы украинской армии открыли огонь.
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В пресс-центре АТО подчеркнули, что силовики применяют оружие только для защиты и придерживаются Минских договоренностей.
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