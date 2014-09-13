Шестой военный погиб за время перемирия на Донбассе

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Его цитирует ТСН.

Еще пятеро украинских бойцов получили ранения.

В течение последних дней боевики активизировали свою деятельность и пытаются провоцировать силовиков. Также они распространяют неправдивую информацию по поводу того, что это именно бойцы украинской армии открыли огонь.

Читайте такжеБоевики продолжают обстрелы позиций и блокпостов сил АТО

В пресс-центре АТО подчеркнули, что силовики применяют оружие только для защиты и придерживаются Минских договоренностей.