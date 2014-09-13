Боевики продолжают обстрелы позиций и блокпостов сил АТО

Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций и блокпостов сил АТО.

В частности, в 6:30 утра 13-го сентября обстреляны из минометов блокпост в Дебальцево и аэродром Донецк.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"Террористы провоцируют силы АТО на огонь в ответ. После чего начинают массированный обстрел позиций наших войск. Тем временем бандформирования ведут пропаганду, что первыми начинают огонь украинские войска", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что военнослужащие сил АТО открывают ответный огонь лишь для защиты, при явном нападении на позиции и блокпосты. Официально подтвержденные потери террористов за прошедшие сутки составляют: три танка, и 12 человек.

Пресс-центр АТО уполномочен заявить, что украинские войска неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и не поддаются на провокации.