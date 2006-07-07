Регионы выдвинули на должность премьера Януковича

Политсовет Партии регионов выдвинул на должность премьер-министра лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ.

По его словам, только что завершился политсовет партии, на котором было принято соответствующее решение.

Он сказал, что этот вопрос предварительно обсуждался между членами новой коалиции, но формально он будет обсуждаться и принят в 17.00 на собрании депутатов от Партии регионов, СПУ и КПУ, которые планируют создать новую коалицию.

Вместе с тем Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что коалиция не будет закрыта для других политических сил или отдельных народных депутатов.

Он сообщил, что принцип распределения должностей пока еще не определен, и он будет предусмотрен в соглашении, которое может быть подписано даже сегодня на собрании.

Т.ЧОРНОВИЛ подтвердил готовность коалиции распределять комитеты парламента по пропорциональному принципу.

Также он сказал, что предыдущая коалиция, которая формально еще существует, не сможет помешать создать новую, поскольку выход социалистов из этой коалиции будет означать, что она прекратила свое существование.

Отвечая на вопрос, не боится ли Партия регионов, что Президент Виктор ЮЩЕНКО откажется вносить кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, Т.ЧОРНОВИЛ сказал, что тревога всегда существует, но если Президент этого не сделает, в стране начнется конституционный кризис.