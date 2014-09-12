За сутки произошло несколько столкновений с боевиками на освобожденных территориях (карта АТО)

Об этом свидетельствует обнародованная ИАЦ Совета национальной безопасности и обороны карта ситуации в зоне АТО состоянию на 12 сентября (смотреть карту в высоком качестве).

В частности, столкновения произошли возле Славянска и Краматорска.

Читайте такжеПод Новоазовском российские военные начали прослушивать мобильные телефоны"Ситуация в зоне АТО остается напряженной. В течение суток режим прекращения огня сохранялся. Но также были зафиксированы его единичные нарушения", - сказано в сводке ИАЦ СНБО.

Потерь за прошедшие сутки среди украинских силовиков нет.