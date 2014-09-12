За сутки произошло несколько столкновений с боевиками на освобожденных территориях (карта АТО)
16:59, 12 сентября 2014Политика
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За последние сутки было зафиксировано столкновения с пророссийскими боевиками в нескольких населенных пунктах, контролируемых украинскими силовиками.
Количество столкновений с боевиками на освобожденных территориях несколько возросло / СНБО
Об этом свидетельствует обнародованная ИАЦ Совета национальной безопасности и обороны карта ситуации в зоне АТО состоянию на 12 сентября (смотреть карту в высоком качестве).
В частности, столкновения произошли возле Славянска и Краматорска.
Читайте такжеПод Новоазовском российские военные начали прослушивать мобильные телефоны"Ситуация в зоне АТО остается напряженной. В течение суток режим прекращения огня сохранялся. Но также были зафиксированы его единичные нарушения", - сказано в сводке ИАЦ СНБО.
Потерь за прошедшие сутки среди украинских силовиков нет.
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